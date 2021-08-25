水情穩定桃園、新竹二期稻作整田插秧完成。（北水局提供／呂筱蟬桃園傳真）

今年上半年旱象嚴重，歷經嚴竣水情，桃園及新竹地區的農民積極配合政策節水抗旱，終於在五月底開始的連波鋒面及颱風降雨後，不僅北部地區水情獲得改善，近期也完成今年度二期稻作的整田插秧，北區水資源局依未來水情研判，本期作灌溉用水需求將可順利供應。

北水局指出，今年二期稻作於七月開始陸續供灌，農水署桃園、石門及新竹管理處考量農田長期未放水供灌，易有圳路設施損壞或淤積等問題，所以在供灌前即全面巡查檢修及完成圳路清理，供灌後並與本局共同合作分配水源，使農民整田及插秧進行順利，目前桃園及石門約13500公頃及新竹約4500公頃農田均已完成插秧工作，許多農民都十分高興，相信今年可望迎來豐碩成果。

北水局表示，依據中央氣象局預測資料分析，今年八及九月降雨正常，十月降雨則預估正常偏多，也趁近期午後降雨機會，將所轄石門及寳山第二水庫蓄升，現二水庫皆趨近滿水位，水情狀況良好。惟有鑑於氣候多變且難以預測，呼籲大家持續維持節水好習慣，本局將抱持審慎態度管控調度水源，以確保未來各類用水需求穩定供應。