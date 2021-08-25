網紅鄧佳華上週才信誓旦旦宣布進入高科技大廠「日月光集團」上班，今（25日）卻被爆料出已離職。(摘自鄧佳華臉書)

網紅鄧佳華上週才信誓旦旦宣布進入高科技大廠「日月光集團」上班，表示會努力上班，有自信待三年以上，今（25日）卻被爆料已離職。對此，網友也不禁開酸「連三個禮拜都沒有，太高估他了」。本人隨後也透露離職原因，表示沒通過術科考試而被刷下來。

網紅「FBI帥哥」鄧佳華上週才在社群媒體高調曬出日月光集團員工識別證，表示錄取苗栗廠區作業員，近日將開始接受公司培訓。鄧19日發文說這是他第一天在日月光正式上班，學習環境完全沒有壓力，吃得飽又能專注學習，拍胸脯說「會做3年以上的」。

鄧佳華21日下班後再度發文分享工作心情，表示「冷氣房真的不容易流汗，需要動腦袋。」同時也比較上一份在新竹物流工作的必須靠蠻力，會流很多汗，兩邊累的感受程度不一樣。

不過，25日卻有民眾在臉書社團「爆廢公社二館」上爆料，貼出鄧佳華曬日月光員工證的照片稱「神教的朋友表示今天已辦離職手續….」引起網友關注，不少人便開酸「說好3年耶」、「是去上班打卡還是純粹打卡」、「不是說要待很久？」、「撐這麼久哦」、「新人訓上完，一進產線立即畢業？」

《中時新聞網》詢問鄧佳華離職原因，本人表示已在8月23日從日月光離職，那天是訓練課程的第3天，考的是術課穿線，「我沒有過，被刷下來了」。日前才有網友針對鄧佳華錄取日月光的新聞表示，「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排」，吸引2千多位網友朝聖，如今也成為空想。