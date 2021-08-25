高端疫苗開打3天發生4死憾事，北市副市長蔡炳坤25日指出，北市這2天也發生施打高端後有2件不良反應送醫，第1件23日肌肉痠痛無力、要吃止痛藥，第2件是24日頭暈、盜汗、血壓低。

蔡炳坤說，中央系統23日開放第6波高端疫苗施打，北市僅花23、24日2天就將5萬人順利打完，因此今天就沒高端疫苗的接種，而今天起花博爭豔館，將針對沒打到的教職員繼續施打，會利用這2、3天打完。

北市副市長蔡炳坤。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

蔡炳坤說明，這2天北市出現打完高端後有不良反應情況2件，而第6期高端還有候補預約，原預定是2萬人，但這2天可能受到其他縣市陸續都有打完高端後的不良影響，目前確定只有1萬4750人要打，另外他也期待中央第7波撥發的AZ疫苗，拜託中央再盡快公告，讓北市府順利服務。

蔡炳坤也提到，截至今天止，北市第1劑疫苗覆蓋率達到52％，仍維持六都第一，第2劑覆蓋率11.8％。