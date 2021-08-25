受到隔夜美股上漲，那指與標普又創新高激勵，25日日股也開高，汽車、鋼鐵以及航空族群等都有逢低買盤介入。不過，由於獲利了結賣盤出現，日經指數最後收27,724.8點，跌7.3點或0.026%。同時，東證收1,935.66點，漲1.46點或0.075%。

SBI證券認為，美股標普與那斯達克皆創下歷史新高，就是激勵日股走高的原因之一。但是要留意即將舉行的全球央行大會中，美國聯準會的談話內容。

科技股如東京威力科創跌0.49%，以及愛德萬測試跌0.77%是拖垮日經下跌主因。同時，製藥股也走弱，M3跌1.43%。

由於日本新冠病例激增醫院負擔已亮紅燈，當地政府準備要把緊急狀態再擴大實施到另外8個地區，使得總數將達到21個。

在20日傳出9月將大減4成產能的豐田汽車，8月迄今已跌3.27%，不過25日收漲2.29%。同時，日產汽車漲1.52%，而豐田汽車零組件供應廠電裝也漲2.25%。

同時，鋼鐵業收漲，JFE控股漲5.07%，日本製鐵也漲2.79%。