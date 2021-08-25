國泰金(2882)今天召開法說會，國泰金去年每股盈餘5.41元，每股配發2.5元，配息率只有46％，對於有投資人認為國泰金配息率太低，總經理李長庚表示「投資人心聲我們聽到了」，他期盼主管機關在監理及照顧投資人需求之間，能取得平衡點，從更宏觀角度來看，讓投資人明年可以更「HAPPY」一點。

李長庚表示，為了接軌IFRS 17，整體壽險業者做了很努力，以符合主管機關監理的要求，同時，還必須回應投資人對於股利要求，因此採取舉債發股利的方法，但這對於金融業資產負債表有影響性。如今在資本有彈性的前提，希望主管機關以宏觀的角度來平衡監理、投資人股利配發的要求。

國泰金今年獲利表現亮麗，上半年稅後淨利915億元，每股盈餘6.66元。金控淨值8974億元，每股淨值60.3元。

國壽保障型商品FYP年成長23％；投資型保單AUM持續成長規模近7000億元，市佔率為同業之冠；避險後投資收益率達5.6％，稅後淨利與淨值雙創新高；資本適足率RBC比率達371％，淨值比達10.6％。金融資產未實現損益至6月底為1347億元。

不過，國壽今年上半年避險前經常性投資收益率降至2.84％，主要受到債券收益率下降影響。國泰金指出，去年債券利率下滑，第3季及第4季佈建收益率只有2.7％到2.9％，影響到今年上半年收益，另外，還有台幣升值及處分債券影響。今年上半年海外債新錢收益率有3.67％高於去年同期，有助經常性收益提升，但因為6、7月美國10年公債殖利率下跌，原本預期今年回升到3％、到3.1％有些壓力。

今年至7月底國壽累計認列94億元現金股利收入，今年因疫情影響股東會延遲舉行，部分企業股利發放時程有所遞延，然今年以來企業股利配發已恢復正常水準，預期全年股利收入將優於去年。