苗栗縣政府25日宣布自8月28日開始，縣內各醫院放寬探病規定，包括加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，及有身心障礙或病況危急者得探病。探病人員如完成2劑疫苗接種達14天以上，或確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日未滿3個月者，否則所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

苗栗縣第6輪公費疫苗預約登記平台，高端疫苗開放第3梯次預約，至24日下午6時截止，苗栗縣再增2133人完成登記，總計至今，全縣高端疫苗預約施打有11861人。23、24等2天施打情形，有91％的人報到並完成施打。

因應全球新冠疫情持續升溫，且Delta變異株流行範圍持續擴大，為阻絕疫情由境外擴散，中央指揮中心宣布將自8月27日零時起，入境旅客應搭乘「防疫車輛」逕至檢疫處所，不得自行駕車前往。

苗栗縣放寬全縣醫院探病需求，衛生局已請各醫院配合於8月28日開始執行，相關調整如下，

開放醫院的加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，及有身心障礙或病況危急者得探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。為保護病人，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病人員如為「完成2劑疫苗接種達14天以上者」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日未滿3個月者」，得免除前述篩檢。

縣長徐耀昌縣長，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，籲請鄉親於疫情期間儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有陪病或探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。陪病及探病期間，以單一病房為活動範圍，減少非必要的人際交流及聚會，縮短在公共空間的停留時間，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。