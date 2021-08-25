154隻走私貓遭安樂死事件，意外引發柯市府前後發言人互槓，曾任柯市府發言人的民進黨副秘書長林鶴明以「柯粉變柯黑」一事，痛批當年愛有多深、受傷就多深。台北市長柯文哲對此表示，他認為太久沒接觸將產生隔閡，如果有機會談談的話，林將發現他都沒變，「最有台灣價值」。

柯文哲日前因善待動物言論引發討論，林鶴明對此發文抨擊，指柯黑都是柯粉轉變的原因，是因為愛他有多深，受傷就有多深，卻遭北市府發言人陳智菡批評說像是恐怖情人，以為自己對對方最好，以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架。

對於前後發言人隔空互槓，柯文哲先是表示，林在現在的工作崗位上，做得快樂、高興就好，也認為很多事情是因太久沒有接觸、交往，常常會因為隔閡生出很多誤解。

柯說，他在當市長之前，已經在台大醫院工作20幾年，但自己當市長到現在仍是一樣，一樣清廉勤政、愛民愛鄉土，最有台灣價值，還說如果有機會和林談一談的話，林將會發現他和以前一樣，哪有什麼改變。