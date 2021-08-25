香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇25日以《貢獻國家為本 連通國際為道：「十四五」規劃與離岸A股指數期貨》為題撰文指出，香港最近即將推出獲大陸正式授權的離岸A股指數期貨（指數期貨），是對香港資本市場的一個重大利多，也極具戰略意義。

據中新網引述許正宇撰文指出，該指數期貨將鞏固香港離岸金融樞紐地位。他說經過歷年拓展延伸，香港已逐步成為國際市場參與者投資大陸的「一站式」離岸金融樞紐。目前在港上市的陸資企業超過1350家、市值近37兆港元，是陸資企業離岸交易的主要定價市場。

另外自滬港通於2014年推出以來，金融互聯互通專案拓展延伸至包括深圳A股市場、大陸債券市場等。至今滬深港通北向交易的平均每日成交金額已高達1100多億元（人民幣，下同）。

許正宇指出，該指數期貨將進一步推動金融互聯互通機制的發展，從「跨境投資」走到「跨境風險管理」。目前境外投資者通過滬深港通持有的A股總市值超過2.4兆元，有風險管理需求的投資者，可通過離岸A股指數期貨交易有效對沖定價風險。