阿里山林鐵本線17K＋050處今天下午3點半左右發生上邊坡土石崩塌，影響林鐵及平行的嘉115線通行，受影響的53名旅客由中巴接駁，林鐵及文資處目前已調派機具、人力前往清理，預計下午6點半前完成。
林鐵及文資處表示，該處位於竹崎車站及樟腦寮車站之間，受影響的為奮起湖開往嘉義的班車共53名旅客，已安排2台中巴及2部公務車樟腦寮車站接駁4人返回竹崎、2人返回北門、47人返回嘉義。
復金村長劉國輝說，該處邊坡因之前大雨已滑落過兩三次了，上面幾無植被，因此今天雨雖不大仍發生土石滑落。
阿里山林鐵本線17K＋050處今天下午3點半左右發生上邊坡土石崩塌，影響林鐵及平行的嘉115線通行，受影響的53名旅客由中巴接駁，林鐵及文資處目前已調派機具、人力前往清理，預計下午6點半前完成。
林鐵及文資處表示，該處位於竹崎車站及樟腦寮車站之間，受影響的為奮起湖開往嘉義的班車共53名旅客，已安排2台中巴及2部公務車樟腦寮車站接駁4人返回竹崎、2人返回北門、47人返回嘉義。
復金村長劉國輝說，該處邊坡因之前大雨已滑落過兩三次了，上面幾無植被，因此今天雨雖不大仍發生土石滑落。
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