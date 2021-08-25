河南省正陽縣發布，「關於加快推進18週歲以上人群新冠疫苗接種工作的通告」。（陽光正陽微信公眾號）

河南省正陽縣發布，「關於加快推進18週歲以上人群新冠疫苗接種工作的通告」。（陽光正陽微信公眾號）

鄰近九月開學季，大陸許多省市從八月開始，針對18歲以下的學生接種新冠疫苗。不過，有的縣市近日公布令人傻眼的奇葩規定，要求中小學生註冊時，學生必須繳驗同住親屬的疫苗接種證明，否則不予註冊。

據「@陽光正陽」微信公眾號曝光，正陽縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部辦公室8月23日發布「關於加快推進18周歲以上人群新冠疫苗接種工作的通告」，其中第5條規定令人跌破眼鏡：

縣教育系統要開展新冠疫苗接種「小手拉大手」活動，中小學生開學報名時採取「1＋6＋N」形式，即每名學生入學報到時，需持有父母（監護人）、爺爺奶奶、外公外婆及其共同居住的近親屬新冠疫苗接種證明，否則，不予接收或暫緩入校。

關於加快推進18週歲以上人群新冠疫苗接種工作的通告

為切實落實好新冠肺炎常態化疫情防控措施，加快推進新冠疫苗接種進度，築牢全民免疫屏障，堅決防止疫情反彈，現就有關事項通告如下：

一、凡年滿18週歲以上符合接種條件的城鄉居民、黨政機關和企事業單位工作人員、或在正陽務工、經商、學習等外來流動人員，必須實現新冠疫苗應接盡接、能種盡種。如有禁忌症，需到縣人民醫院開具新冠病毒疫苗接種禁忌證明。

二、各鄉鎮（街道）以自然村、小區、家屬院、企業為單位，對轄區內所有人員新冠疫苗接種情況「回頭看」 「梳篦子」，進行查漏補缺，對18週歲以上所有未接種人員登記造冊，確保不落一戶、不漏一人，除禁忌症外要全部完成疫苗接種。

三、全縣各級黨政機關、企事業單位要對本單位工作人員（含離退休人員）及其家屬進一步排查、澄清底子，確保18週歲以上人員全部完成疫苗接種；全縣各級各部門舉辦的會議、培訓、活動等，未接種新冠疫苗的原則上不得參加（接種禁忌症除外）。

四、自8月24日起，全縣所有黨政機關、企事業單位、辦事服務大廳、醫療機構、商場超市、車站、學校、賓館酒店、金融網點、通信網點、公共娛樂場所、各類市場等均實行新冠疫苗接種證明查驗，未接種新冠疫苗人員原則上不予進入；未接種人員信息由查驗單位進行登記，每日將排查情況報送行業主管部門或屬地社區（村）。

五、縣教育系統要開展新冠疫苗接種「小手拉大手」活動，中小學生開學報名時採取「1＋6＋N」形式，即每名學生入學報到時，需持有父母（監護人）、爺爺奶奶、外公外婆及其共同居住的近親屬新冠疫苗接種證明，否則，不予接收或暫緩入校。

六、8月31日後，我省將停止第一劑次疫苗接種。屆時，如您的「河南健康碼」未顯示接種信息，將會給您的出行帶來諸多不便，請您盡快接種。

七、全縣廣大居民在出入公共場所時，請積極配合管理單位查驗接種證明。

為了您和家人們的健康、為了全縣疫情防控的大局，請尚未接種疫苗的居民盡快接種。

正陽縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部辦公室

2021年8月23日