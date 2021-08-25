台東縣池上鄉福原部落聚會所25日舉行落成啟用典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉福原部落聚會所25日舉行落成啟用典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉福原部落聚會所25日舉行落成啟用典禮，落成後成為池上鄉腹地最廣的原住民部落聚會所；台東縣長饒慶鈴說「這是池上鄉9個部落聚會所最後1塊拼圖，也是我政見的落實」，台東縣府未來將朝全縣「1部落1聚會所」目標邁進。

族人領唱迎賓舞表達感謝並舉行祈福儀式，在福原部落阿美族人幾十年來的殷殷期盼下，終於有了屬於自己的文化建築。饒慶鈴表示，這是台東第143座聚會所，另有15座仍在興建中，縣府努力朝全縣「1部落1聚會所」目標邁進，將持續推展部落活動空間建置，期盼為族人提供更好的生活環境。

池上鄉長張堯城表示，福原部落聚會所今天正式啟用後，就達成鄉內9個部落都有聚會所的目標。而福原部落原住民人口約300人，占福原村人口1／4，往年豐年祭及部落重要慶典均借用部落耆老厝前廣場，部落爭取幾十年仍無下文，鄉公所因此主動提供管理的3號運動公園土地，並由縣府向原民會爭取興建工程費720萬元，加上公所自籌款780萬元，合計總經費約1500萬元，啟用後成為文化傳承與教育的新據點。

縣府原民處指出，福原聚會所仿造早期長者建造遮蔽場域的傳統造形，結合原民意象彩繪及泥塑，外形看似簡單卻隱藏族人長者的智慧，設計採斜屋頂三角鋼構樣式，兩側以圓弧形建物包圍作為文健站室內空間，聚會所主舞台壁畫由在地藝術家泥塑早期族人農耕捕魚的傳統原民意象，是1座融入部落建築美學的聚會所，同時也可作為鄉民休閒運動的場所。

饒慶鈴肯定張堯成對於地方各項建設的積極爭取的用心與努力，她說這項聚會所工程可以說是「彎道超車」，並很特別的是池上鄉公所善用行政效率自籌規畫設計經費，在1年半的時間就完成了，這是池上第9座聚會所，完成池上鄉聚會所的最後一塊拼圖，她肯定張堯成對地方建設的積極及經費的爭取，亦特別感謝原住民族委員會支持。