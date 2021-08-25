台中市文化局舉辦的逍遙音樂町29日起登場。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「2021台中市逍遙音樂町」音樂會活動在8月底起將在全市各區輪番上陣，首場於8月29日在西區美術園道登場。台中市文化局表示，文化局與各區公所攜手打造藝文盛會，總計邀請近百組團隊，其中在地團隊就占了七成，值得一提的是今年金曲獎四項大獎入圍肯定的年輕樂團「告五人」，即將在9月11日清水場與樂迷見面。

台中市文化局表示，台中市逍遙音樂町系列活動今年邁入第18年，將於8月29日至10月23日輪番在中市各區廣場、公園等公共空間舉辦音樂會。逍遙音樂町最大的特色就是「在地化、接地氣」，發揚在地表演藝術能量，今年各區公所總計邀請包含台中市立案演藝團隊、街頭藝人、學校社團及社區團體等近百組團隊，其中在地團隊就占七成。

首場活動將於8月29日下午4時在美術園道的五權五街至五權七街間廣場登場。西區區長王瑞嘉說，希望藉由音樂會讓更多人認識西區的人文風情、在地之美，活動將邀請中教育大學KOD熱舞社、街頭藝人西西CeCi、One Band樂團及MoMo親子台小紅莓姐姐接力演出。

文化局指出，每場活動都精心安排陣容堅強的卡司，9月11日清水場活動，將邀請入圍第32屆金曲獎四項大獎肯定的年輕樂團「告五人」精彩演出，樂迷朋友要掌握機會。