台灣睽違107天，指揮中心25日宣布本土＋0，台北市長柯文哲說，當然北市今也＋0，但9月1日開學後有群聚壓力，12歲以下沒疫苗可打，若確診後不可能把小朋友1人關在防疫專責旅館或醫院，要家人陪同，但家人陪也是問題，這種傷腦筋的問題還很多。

柯文哲說，北市24日7家醫院PCR篩檢1746人，皆無陽性，這2天都＋0，但目前仍有430人居家隔離，他要謝謝大家配合，這次最成功的是，台灣人的民主有優越性，不用像極權國家的管制方式、不用警察軍隊的手段、沒花太多時間，也能控制住疫情。

柯說，5月15日雙北升為三級後，經這3個月磨練下來，疫調、疫苗等各種問題都有更好的準備，台灣是能夠應變的國家，可有效預防，他還要謝謝第一線的醫護與警消，因疫情趨緩，仍怕大家歡欣鼓舞、鬆懈掉，所以9月1日開學的群聚問題，他仍有壓力。

柯說，為應付開學，12歲以下還是沒疫苗打，所以確診要怎處理？不可能把12歲的小朋友1個人關在防疫專責旅館或醫院，需要家人陪同，原則希望打過疫苗的父母，才是首選的陪同者，而阿公阿嬤除非已打了2劑，若沒打疫苗的長者進去陪同，他並不喜歡這樣。

柯說，沒遇到這種事最好，但若遇到就要再判斷，年紀愈大、感染愈明顯，12歲以下在法律上，一定要有家人陪，12歲以上的小朋友，若能自己關14天當然可，但要家人陪同也是問題，這些要傷腦筋的問題還很多。