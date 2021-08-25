防疫露曙光，不動產交易額衝高，反映出買賣雙方對於不動產後勢的信心，六都上半年實價交易合計總額已達近兆元的水準，幾乎可興建兩條高鐵，不動產業者表示，如加上7月份數字，已達1.2兆，不動產買氣如能持續暢旺，全年預估將可挑戰2.5兆的水準。

疫情衝擊仍逆勢成長，國內不動產交易總金額上半年統計出爐，竟然突破去年同期水準。中信房屋指出，六都上半年不動產交易實價合計總金額已上看兆元，共計9971億元，比起去年同期成長75％。高雄年增94％，新北是六都中交易總額最高區域，其他各都上半年交易總額年增率也都有50％到86％，的成長佳績。

中信房屋研展室副理張漢超表示，由六都不動產交易實價總金額的成長幅度來看，高雄市上半年交易總額由去年的679億元，大幅成長至今年的1318億元，漲幅94％最高。

新北市由去年1345億元成長至2505億元，漲幅86％；台南市由502億元成長至901億元，漲幅80％；台中市由1100億元成長至1911億元，漲幅74％；台北市由1068億元成長至1830億元，漲幅71％；桃園市由1007億元成長至1507億元，漲幅50％。

張漢超說，上半年不動產買氣除了延續去年的熱度之外，政策面也發揮不小的助攻效果。以交易動能來觀察，今年1到4月延續了去年房地產強勢的交易力道，而5到6月間則是有房地合一2.0實施前所產生的提前交易動能。

展望下半年不動產市場，張漢超認為在全民防疫做的好、疫情控制得宜的狀態下，經濟發展也將持續回穩，下半年房市也將有持續穩定成長的空間。