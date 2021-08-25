南投市垃圾堆置場垃圾累積量已達1萬餘噸，惡臭飄出，南投市長宋懷琳（左4）25日率領里長到南投縣政府，向環保局長方信雄（左3）遞陳情抗議書。（南投市公所提供／黃國峰南投傳真）

南投市垃圾堆置場垃圾累積量已達1萬餘噸，飄出陣陣惡臭。（南投市公所提供／黃國峰南投傳真）

南投市近日頻傳垃圾惡臭味，市民都受不了，原因是南投市垃圾堆置場垃圾累積量已達1萬餘噸，加上天氣濕熱，垃圾發酵，飄出陣陣惡臭，南投市長宋懷琳25日帶領附近社區民眾到南投縣府環保局抗議，環保局承諾未來會依照鄉鎮人口比例原則來轉運垃圾，也呼籲民眾要做好垃圾分類，垃圾減量，共同來維護美麗家園。

南投市長宋懷琳25日與多位里長到南投縣府向環保局遞交陳情書，她表示，南投市每日約產生60公噸的垃圾，但每日約只有去化約10公噸，造成暫置場垃圾堆積成如山，目前累積已達1萬餘噸，而南投市垃圾暫置場又鄰近市區，垃圾堆積太多造成的異味影響市民甚重，南投市有近十萬人，環保局垃圾清運因該按照人口數分配，不能垃圾都堆在南投市，環保局一定要給市民一個交代。

宋懷琳指出，南投縣因為沒有焚化爐，縣內垃圾需要依靠其他縣市的焚化爐消化。今年以來因為許多焚化爐陸續進行歲修及改建，造成南投縣垃圾無法轉運消化。

環保局長方信雄指出，中央應該重視地方的垃圾問題，配合中央南投無焚化爐，當初南投爭取焚化爐，中央表示雲林縣已經設置，區域考量，不再增設，但是現在雲林卻不啟用，造成南投縣垃圾去化要遠到宜蘭、高雄，而且量小價貴，南投縣一天240噸，但去化量只有70公噸，呼籲中央要重視地方需求。

環保局表示，未來會依照鄉鎮人口比例原則來轉運垃圾，也呼籲民眾要做好垃圾分類，垃圾減量，共同來維護美麗家園。另處理垃圾的「機械生物分選場」與「生質能電廠」南投縣均已完成規劃，預計明年辦理招商作業，可望解決縣內垃圾堆積問題。