三星今（25）日正式公佈Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3這兩款5G折疊手機的上市價格，各從NT$56888、NT$30888起跳。雖然買手機綁月租，並非是唯一入手新手機的方法，但是對於不少消費者來說，若能以綁約方式入手，可能覺得負擔較輕。目前中華電信以及台灣大哥大已公布資費，還有0元購機方案，不過0購機皆是綁約4年才有的選擇，是否符合需求需要進一步評估。

【中華電信公布資費 獨賣Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB款式】

中華電信宣布26日12點起至9月5日17點止，開放三星摺疊新機Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G系列在中華電信網路門市限量預購。該兩款摺疊新機將於110年9月10日正式開賣，中華電信是國內唯一銷售Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G全系列旗艦新機的電信業者。

中華電信宣布，針對這兩款新機的「精采5G購機」優惠方案，月繳1399元(含)以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼再折3000元、獨家送配件購物金最高2000元，另行動VIP可享最高購機折扣5000元及加碼贈Hami Point最高1500點(1點等於1元)，總計最高享加碼11500元優惠。星粉於上述期間至中華電信完成預購Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G，皆可獲得限量早鳥禮「全星守護行動裝置意外保障一年期」，預購Galaxy Z Fold3 5G再享三星商城指定配件購物金最高6000元、Galaxy Z Flip3 5G亦同享三星指定購物金4500元。

另外也有0元方案！申辦精采5G月繳1399元(48個月)，Galaxy Z Flip3 5G 128G只要0元，中華電信提供幻影黑、絨絲白、石墨綠等色系選擇。此外，Samsung Galaxy Z Fold3 5G攜手三星獨家銷售Galaxy Z Fold3 5G (12G /512G)系列，申辦精采5G月繳1599元(36個月)購機方案，專案價37990元，搭配行動VIP、「舊機換新機」加碼折價後，以29990元的價格即能入手，另享有「流量轉贈」8GB (1門)的優惠，並享指定銀行信用卡24期0利率。中華電信5G客戶皆可免費觀看Hami Video 5G館，有VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、4K影視等內容！

中華電信公佈Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3資費。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

【台灣大公布資費 獨賣128G日落紫Galaxy Z Flip3】

台灣大哥大宣布，網路門市26日中午12點開放預約登記三星摺疊新機Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G系列，實體門市、電商myfone購物和momo同步接受預購，9月10日正式開賣。針對這兩款折疊新機皆以提供48個月（4年）綁約期為主，消費者可以留意。

台灣大獨賣Z Flip3 5G (128G)日落紫款式，空機價30888元，搭配1399元資費，綁約48個月，專案價只要0元；Z Fold3 5G(256G)空機價56888元，搭配2699元資費，綁約48個月，同樣可以0元入手，還可參加獨家抽獎，有機會將市價139900元的三星65型Neo QLED 8K量子電視帶回家。

凡申辦台灣大1399元(含)以上指定資費，除了享有Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G專案優惠價，更可以獲得GeForce NOW雲端遊戲平台、myVideo及MyMusic各3個月免費體驗，VIP用戶續約最高再省5000元。9月30日前透過網路門市申辦，再加碼最高送2000元momo幣。此外，台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，9月底前將舊機帶到門市回收，Galaxy Z Fold2(5G)最高可折抵19000元，Z Flip(5G)最高可折抵13400元，現場即可直接折抵。9月30日前到台灣大直營門市進行達人手工包膜，享全機包膜9折優惠，並有多款模料材質與圖騰可供選購。

myfone購物8月26日同步開放預購Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G，購機就送行動電源快充組合，加購指定配件享最低85折優惠，刷卡最高回饋4000元。9月5日前預購Z Fold3，且於活動期間到三星官網登錄有機會獲得指定配件購物金6000元；預購Z Flip3，且於活動期間登錄則送指定配件購物金4500元。兩款手機都可獲得為期一年的三星Care+全星守護行動裝置意外保障。

台灣大哥大Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3資費。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Z Fold3 5G 左右螢幕打開後化身小平板，不論是封面或內頁螢幕，皆具備智慧動態調節120Hz畫面更新頻率，操作體驗更流暢。Z Fold3 5G搭載高通S888處理器，具備4400mAh電力續航，7.6吋內頁螢幕還首度加入「螢幕下鏡頭」，方便視訊，並且實現全螢幕的理想。過往在三星Note系列備受推崇的S Pen，也能應用於Z Fold3 5G，一邊視訊、一邊作筆記，同時瀏覽電子郵件等，滿足多工處理需求。

Galaxy Z Flip3 5G有幻影黑、絨絲白、石墨綠、日落紫四款顏色，容量分別有128G和256G，擁有貝殼機的造型，摺疊後更容易攜帶，擁有3300mAh雙電池模組；螢幕半開的Flex模式，影片將移動至上半部螢幕，節目控制選項（如亮度和音量）則移至下方螢幕，開啟全新互動模式，打造更直覺的使用體驗。

除了Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G之外，三星全新智慧手錶Galaxy Watch4及藍牙耳機Galaxy Buds2也將同步於9月10日開賣。Galaxy Watch4有40mm和44mm兩種尺寸，是首款使用5奈米處理器的Galaxy智慧手錶，CPU速度較前一代提升 20%，滑動螢幕或多工處理，操作上更加順暢，全新搭載的三星BioActive感應器更能透過多項檢測值，如基礎代謝率，身體含水量、體脂肪率等，讓用戶深入了解自身健康與體適能狀態。Galaxy Buds2則搭載ANC主動降噪功能，能阻隔高達98%的背景噪音，並提供三階段環境音訊調整，隨著身處不同環境，切換至合適音量，搭配Galaxy Z系列新機使用，更能體會生態系的威力。