大陸男星錢楓日前遭化名小藝的女星指控下藥性侵，形象頓時跌落谷底，有網友挖出他過去在節目中的變態行徑，忍不住痛批：「真的好噁心！」

錢楓捲入性侵疑雲，本人尚未對外說明，上海市長寧公安分局也發聲明表示現有證據無法證明性侵事實，但已遭大批陸網友撻伐，過去在綜藝節目《火星調查局》挑眉說想要透視眼能力被說色情的片段遭翻出，當時錢楓脫口說：「從小就希望擁有透視眼超能力」講完還挑眉一下，被沈夢辰虧：「你好色」，當時同台的應采兒還補一句：「他剛剛一直盯著我胸部說大」，郭雪芙聽完也說：「變態！」如今陷入性侵風波，被不少陸網友酸「開著玩笑說出真相」，但也有人認為那只是節目效果，不應當真。

錢楓過去在節目《火星調查局》的情色言論被挖出。（圖／微博@毒舌扒姨太）

不僅如此，網友還找出錢楓過去主持節目《天天向上》時，對著身材火辣的美女們4度起生理反應，從截圖中能看到錢楓的胯下明顯一包，網友不禁傻眼，留言痛批：「這麼噁心的嗎」、「下半身動物」、「刷新了三觀」、「吐了」、「天天頂上」。

網友貼出錢楓在節目《天天向上》中起生理反應的影片截圖。（圖／微博@八卦少女日常）

錢楓涉入性侵案後，本人目前還沒發布任何意見，但湖南衛視已發聲明全面暫時停止其工作，陸官媒《人民日報》則透過微博點名錢楓必須出面回應，公安機關也有責任調查真相，同時呼籲外界不要消費受害者，盼法律能盡速給出交代。