桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥，可愛又活潑的形象深受大小朋友喜愛！桃園市政府開放商業授權使用，吸引不少企業製作精緻又可愛的聯名商品，即日起到桃園區公民會館「ㄚ桃園哥聯名商品專區」，就可買到最新上市的ㄚ桃園哥聯名商品，另可選購在地品牌藝文選物或至2樓欣賞展覽，好逛又好玩！

在1樓ㄚ桃園哥聯名商品專區，有搶手的ㄚ桃園哥絨毛娃娃，還有ㄚ桃園哥限定版口罩、反光徽章、桃園市民卡套、野餐墊等商品，桃園在地品牌茶山行也推出「ㄚ桃園哥茶組禮盒」，送禮自用兩相宜！專區還有「ㄚ桃園哥拉霸機」裝置，即日起到12/26，只要完成小任務，或購買ㄚ桃園哥聯名商品，就可遊戲1次，有機會兌換精美ㄚ桃園哥限量小禮！每個月ㄚ桃園哥也會不定時前往公民會館，陪大家一起玩逛公民會館！

ㄚ桃園哥將不定時到公民會館，陪大家一起玩喔！(圖／桃園市政府提供)

全新的公民會館充滿亮點，除了首創ㄚ桃園哥聯名商品專區，更以「藝文便利店」為經營概念，引入策展思維，三樓保留公民近用、空間租借功能，一樓每季推出不同主題的品牌選物，並提供藝文與旅遊資訊充電站，還可打包外帶熱包子！二樓則是藝術展覽空間，即日起到10/17展出「無用旅展—房間裡的旅行指南」，後續還有「2021 桃源美展」、「沒有文本的桃園史」等策展，讓藝術如便利商店般「親近、多元、新穎」，成為貼近市民生活的藝文「充電站」！

桃園區公民會館轉型為「藝文便利店」，一樓有品牌選物空間。(圖／桃園市政府提供)

逛完公民會館，也可到周邊景點走走，如大小朋友皆宜的桃園軌道願景館，有展覽、手作的桃園新住民文化會館、七七藝文町，以及景福宮、文昌宮、大廟派出所、僯竹居、楊氏家廟，探索老城區新舊交融的多元面貌，而昔有「桃園第一街」的新民街與博愛路，也很適合散步漫遊。一天逛累了，還可選擇入住中壢區「旅居文旅」期間限定的「ㄚ桃園哥套房」，繽紛、童趣的房間設計，非常適合親子。

期間限定的「ㄚ桃園哥主題套房」，空間設計很適合親子。(圖／桃園市政府提供)

假日不妨到桃園來場知性又童趣的「ㄚ桃園哥之旅」吧！

公民會館位於桃園站前商圈，臨近桃園火車站，沿中正路步行約8分鐘即可抵達，開館時間為週二至週六11:00至21:00、週日12:00至17:00（週一及國定假日休館）。

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