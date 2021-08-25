家庭有成員無故不接種疫苗，停辦合作醫療和養老保險、停發低保金？澎湃新聞報導，近日，網傳一則《通知》顯示，青海民和縣川口鎮東大街社區近日提出上述要求。《通知》顯示，家庭成員無故不接種疫苗的，停辦醫療、養老業務，停發低保金和殘疾人補貼等。《通知》顯示，家庭成員無故不接種疫苗的，停辦醫療、養老業務，停發低保金和殘疾人補貼等。

民和縣川口鎮東大街社區一名負責人8月25日下午回應澎湃新聞（www.thepaper.cn），上述網傳《通知》確實是該社區向轄區內的小區發放的，旨在動員、督促居民們主動接種新冠病毒疫苗，高齡老人，備孕、哺乳期的女性，沒有特殊情況的都要接種，因有禁忌症不能接種的，需要開具相關證明。

「不會真的停辦這些業務的，就是嚇唬嚇唬他們，我們專門是搞為民服務的，只是這兩天嚇唬一下，讓他們來接種疫苗。」這名負責人說。

該負責人還稱，雖然前期做了很多宣傳工作，但仍有一些居民不願意接種疫苗，「（社區的）指標還沒有完成，所以發了這個通知，目的不是不讓他們來辦業務，是讓他們這兩天來把疫苗接種完」。

網傳的《通知》顯示，「因病還沒接種疫苗的人員必須提供民和縣疫苗接種點開具的證明，其他病歷證明不算。高齡老人不能自認為年齡大就不接種疫苗，必須到民和縣城接種點接種。懷孕的女人為禁忌症可以不接種；其他備孕、哺乳期都不算禁忌症，都是接種疫苗人員，請今天完成接種。」

《通知》還稱，以上人員不能提供縣疫苗接種點開具的有效證明，視為拒絕接種，限制進出小區。此外，居民家庭任何一名成員無故不接種疫苗，不能享受以下事務辦理服務：一、任何介紹和證明一律不出；二、合作醫療和養老保險一律停辦；三、低保家庭低保金髮放一律暫停，殘疾人補助一律停發；四、子女升學、參軍、就業政審等蓋章一律暫緩；五、居民個人申辦項目一律不受理。

前述東大街社區負責人解釋，高齡老人接種疫苗前，會進行身體檢查，如果有血壓過高等問題，則會把老人送回家，暫時不接種。