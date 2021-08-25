受惠需求攀升，原物料報價連番飆漲，景氣回暖帶動鋼鐵需求大增，今年鋼鐵股一路走高，然也因鋼價處於高位，投資人擔憂一旦價格回落，股價也會隨之向下反轉，但有分析師指出，現在恐慌還太早，供不應求的情況未解，且美國鋼鐵產量也還沒恢復到疫情前的水準，料鋼鐵股還有上行空間。

《巴隆周刊》報導，Seaport Global周一發布對鋼鐵產業的報告，分析師Martin Englert指出，基準鋼價今年迄今漲約87%，達每噸近1900美元，相較疫情前一年漲了逾3倍之多，當時鋼價平均約每噸600美元；而大宗商品價格飆漲的原因顯而易見，主要是疫情帶來的供需瓶頸，外加美國鋼鐵產能仍未達疫前的水準。

一連串因素推升鋼價持續走高，紐柯、美國鋼鐵等許多鋼鐵巨擘今年漲幅令人咂舌，紐柯股價今年上漲了133%、Steel Dynamics大漲92%，美國鋼鐵公司（United States Steel）、美國礦商克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs）和Commercial Metals等鋼鐵廠，也分別有逾60%的漲幅。

然也因鋼價居高不下，使投資人浮現下跌的隱憂，擔心鋼鐵股將隨之下跌，但Englert認為目前還不是恐慌的時候，預估鋼鐵廠下半年的獲利仍會有相當不錯的表現，隨著鐵礦砂等原物料價格大幅下跌，毛利率將維持穩定。

大陸限制鋼鐵產出引發市場憂慮，原物料鐵礦砂價格大幅回落，根據標普全球（S＆P Global Platts）數據顯示，鐵礦砂價格從19日跌至每噸130.2美元，創下從去年11月以來最低水準。