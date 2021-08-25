在周二大力彈升之後，港股開高走低，盤中一度跌逾160點。交易所總成交金額為1633億港元。

周三香港恆生指數收跌33.97點或0.13%，為25693.95點。國企股(H股)跌22.65點或0.25%，為9076.03點。

科技指數一度漲3%，收漲0.20%。網路平台股繼續上漲，嗶哩嗶哩漲5%、網易漲2%、騰訊漲0.21%，阿里則跌1.8%。

美團漲2.3%，報227港元。瑞信將目標價從374港元調降到313港元，評級維持跑贏大市。瑞信認為中國官方提出要保障外送員福利，並且中國部分地區出現疫情，對美團下半年採取謹慎態度。

東岳集團漲5.28%，報22.9港元。對於該有機矽等材料供應商，市場看好其未來在新能源車扮演的角色。

海底撈跌2.9%，報27.95港元。該公司兩位創辦人宣布辭去董事，退出董事會，其中一名為董事長張勇妻子；公司表示為組織調整。海底撈周二晚間並公布半年報，上半年營收年增105%，來到200.9億人民幣。

恆大汽車再大跌14.9%，報1.36港元，市值已經較歷史高價時縮水至不到十分之一。

金山軟件大跌21%。分拆金山雲之後，致使公司淨利大跌。周二該公司公布財報，母公司擁有人應占本期溢利大幅下降。