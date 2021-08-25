華南金(2880)今召開法人說明會，公布2021年第2季暨上半年營運績效。由於各子公司獲利動能佳，且華南永昌證券相較去年同期權證虧損，獲利呈大幅躍進，推升金控2021年上半年自結稅後淨利達92.89億元，年增530.6%，每股稅後盈餘(EPS)0.72元，年化稅後股東權益報酬率(ROE)9.55%、資產報酬率(ROA)0.58%。華南金控總資產與淨值皆穩健成長，截至2021年6月底止，總資產達3兆2,985億元，較去年同期增長15.3%，淨值1,997億元亦持續邁向2,000億元大關，雙雙再攀高峰。

華南金控2021年上半年獲利仍以華南銀行為主體，獲利占比約8成，而證券及產險子公司上半年整體營運表現佳，獲利占比各提高至13%和5%，已達成今年度該2家子公司獲利占比合計提升至10%以上之預設目標。

展望下半年，全球經濟仍朝向成長復甦格局，惟仍有幾項隱憂：1.通膨是否為短期現象；2.疫情控制及疫苗施打造成全球經濟復甦不均；3.全球供應鏈重組及供需失衡狀況；4.經濟刺激方案退場等。

集團核心獲利子公司華南銀行2021年上半年自結稅後淨利78.17億元，年增35.0%，主要係放款量能增加使利息淨收益回穩且較去年同期增加11.68億元(+9.7%)；整體淨手收在財富管理業務強勁動能帶領下，較去年同期增加7.52億元(+22.5%)，核心業務動能齊揚；此外，因資產品質提升，無去年同期因逾放個案而需增提大額備抵損失之情形，故呆帳淨提存年減9.72億元，合力推升整體淨收益達201.25億元，年增9.3%，EPS 0.91元，年化稅後ROE 7.64%、ROA 0.50%，皆優於去年同期表現。

在放款業務方面，華南銀行截至2021年6月底，全行放款餘額為1兆8,960億元，年增1,364億元(+7.8%)，企、個金放款動能持續穩健成長，企金放款增加458億元(+5.6%)、個金放款增加957億元(+14.4%)，其中尤以中小企業放款、房屋貸款及其他消金放款表現最佳，年增率各達11.2%、13.4%及18.8%，都更與危老融資餘額分居八大公股行庫第1及第2名。同時資產品質仍保持良好，2021年第2季逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率843.14%，均較去年同期佳，且優於同業平均水準。

在手續費收入方面，華南銀行2021年上半年整體手續費淨收益較去年同期成長22.5%，主要係受惠上半年資金行情下投資市場熱絡，以及去年度進行保險商品轉型，拉升共同基金與投資型保險業務銷售，基金淨手收年增38.2%，保險淨手收年增30.2%，財富管理手續費收入較去年同期成長29.2%，占手續費淨收益比重上升至67%。華南銀行今年首季基金保管規模持續擴增至5,965億元，位居同業第3名，保險手收仍維持泛公股行庫領先地位。

子公司華南永昌證券2021年上半年自結稅後淨利12.70億元創歷年來新高，且相較去年同期因權證業務導致虧損，獲利由虧轉盈，EPS 1.94元，年化稅後ROE 27.35%，ROA 4.31%。其中經紀業務收入較去年同期增長約1倍，經紀業務與融資餘額市占率持續提升至3.24%與4.37%，經紀業務市占率向上前進至第9名。

子公司華南產險2021年上半年自結稅後淨利4.85億元已超越去年全年獲利4.82億元，年增率111.8%，EPS 2.42元，年化稅後ROE 15.49%，ROA 4.17%，均大幅優於去年同期。簽單保費總收入59.74億元，年成長幅度9.7%，業務穩健茁壯，簽單保費收入市占率5.71%，同業排名持續向上晉升至第6名。自留滿期損失率57.01%、自留費用率33.26%，整體自留綜合率90.27%較去年同期佳且下降3.78個百分點。