1名網友日前與女友分手，心碎之下決定剪斷對方送的手鍊，不料卻發現手鍊裏頭藏有1撮頭髮，他詢問朋友其用意，而朋友則回覆他應該是古代女子為了防止對象結識異性，會將自己的頭髮送給對象，象徵「髮克友」；原本其他網友信以為真，結果之後發現「髮克友」就是英文「FXck you」，一切全是朋友的玩笑話。

該名網友的朋友在臉書「爆廢公社」上發文表示，他的1名老友日前跟他說與女友分手了，他的朋友心痛之下決定將女友送的手鍊剪斷，不過在剪的時候赫然發現手鍊裏頭竟有1撮頭髮，讓朋友感到吃驚，趕緊來詢問他是什麼意思，而他看到後馬上想到此用意，結果竟笑翻眾人。

他在前女友送的手鍊中發現頭髮，朋友告訴是「髮克友」，防止對象結識異性，後來得知真相是「FXck you」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友後來回覆朋友說「這是一個古老傳說，古代女子會剪下一縷秀髮，送給心上人，克制男子結識異性。」而他說此作法有1個簡稱為「髮克友」，還說已經流傳千年；原本該篇PO文讓不少其他網友誤以為真有其習俗，不過後來才有其他人發現原來「髮克友」是英文「FXck you」，PO文應該全屬他的玩笑。

其他網友得知「髮克友」真正的意思後，紛紛留言笑說「原來英語是我們古代人創的」、「去剪頭髮的客人叫什麼？髮客」、「那女孩頭髮還是Q捲的…髮Q」、「我看3次才看懂髮克友是什麽意思，但你朋友有聽得懂嗎」、「哈哈，我以為剪到頭髮會有什麼冥婚之類的！嚇我一跳」。