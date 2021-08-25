搶在蘋果iPhone新機之前，三星新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G今天搶先在台登場，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，摺疊機會是未來的主流，三星也有責任也有義務要把摺疊機變成主流，樂觀看待今年2款摺疊新機的銷售量會超過去年Note20系列。

陳啟蒙說，今年因為沒有Note機款，所以只有把摺疊機變成主流的這條路，從其他國家預購的狀況，接受程度頗高，在行銷費用超過NOTE 20系列2倍的努力下，有信心銷售超過Note20系列，屆時將帶動高階旗艦手機市場滲透率達20-30％。

陳啟蒙指出，沒有Note系列，改以摺疊機問世，不敢說1＋1＞2，但1＋1一定大於1，代表有機會賣得比原本Note系列更好。至於喜歡有觸控筆的用戶，可以選擇舊款Note、可以選擇S21系列，當然也可以選摺疊機，等於有更多機款可以選擇。

三星新款摺疊機明日開始預購，包括中華電信在內的5家電信業者都參與銷售，中華電信更搶下Galaxy Z Fold3 5G (12G ／512G)系列獨家銷售權，罕見祭出「精采5G購機」優惠方案，綁約月繳1399元(含)以上，總計最高享加碼11500元優惠。

三星此次重金力挺摺疊新機，Galaxy Z Fold3 5G（12GB＋512GB）售價5萬9888元，而12GB＋256GB售價5萬6888元，Galaxy Z Flip3 5G售價8GB＋128GB為3萬888元，8GB＋256GB售價3萬2888元，開出的售價比市場預期更低，藉此拉抬滲透率。

至於受疫情影響，越南政府曾下令包括三星電子胡志明市工商城 （SEHC） 在內的許多工廠暫停營運，會否衝擊這波摺疊機出貨？陳啟蒙說，就目前來看，摺疊手機供貨沒受到影響，當然疫情隨時在變，三星也會跟零組件供應商一起面對。