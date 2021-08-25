雲林縣麥寮鄉六輕工業區台塑石化麥寮1廠，24日深夜11點50分進行開車前高壓區氫氣建壓測漏時，發生氫氣洩漏火災，消防人員在25日零時45分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，無人傷亡，雲林縣環保局展開空汙採樣，釐清汙染情況。

台塑石化麥寮1廠基礎油廠異構化脫臘單元，因氫氣洩漏引發火災，現場人員緊急洩壓並啟動應變隔離機制，雲林縣消防局派遣北五、麥寮分隊、第3大隊共9車20人馳援，火勢約在1小時後撲滅，持續灑水3小時降溫。

此次火警燃燒面積約20平方公尺，現場火勢並不大，無人傷亡，廠區停工檢測釐清起火詳細原因。附近居民雖沒有看見起火，但深夜聽到大量消防車鳴警笛進出六輕，在臉書上留言「六輕好像又有狀況了」、「應該是工廠火警」。

雲林縣環保局獲報，隨即前往火災現場進行空氣採樣，並調閱各測站資料，發現PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3及CO等各項監測數據皆無異常情形，乙烷、丙烷、 苯、甲苯、間對二甲苯、正丁烷、異丁烷測值均小於2ppb，未超過固定汙染源周界排放標準。

縣環保局副局長黃富義表示，針對麥寮1廠基礎油廠火警事件，已進行查處，後續將依稽查結果辦理，並要求限期提送事故報告及因應作為，另請六輕工安事故調查監督小組持續針對廠區管線及設備元件落實檢修及加速汰換，以保障縣民安全與維護空氣品質。

麥寮鄉民指出，此次火災工安意外雖然範圍不大且很快撲滅，但深夜聽到消防車的警笛聲，讓人整夜擔心難眠，希望六輕能加強工安確保廠區運作正常，才是最好的敦親睦鄰。