全球最具權威的美食評鑑指南《米其林指南》，25日除公布台北、台中獲獎名單外，也宣布2022年將台南納入評鑑。市長黃偉哲表示，市府除與國際知名美食雜誌《Food ＆ Wine》合作，還藉由國內媒體與名人的力量協力推廣府城美食，並規畫一系列餐飲業者交流會，一切的準備工作就是預測《米其林指南》遲早會將台南列入評鑑，要全力協助台南美食店家上榜、摘星。

黃偉哲表示，台南是台灣歷史的起源，保存近400年本土文化與異文化的飲食特色，無論是平民日常的小吃點心，或是喜慶宴客的澎湃辦桌，都令饕客讚不絕口，也成就台南「美食之都」的稱號。

黃偉哲認為，在國際上，台南已獲得全球知名美食旅遊評鑑雜誌《米其林綠色指南Michelin Green Guide》，以及美國世界華爾街日報美食作家的肯定，推薦台南市是世界美食博物館，可見台南美食已經具備國際知名度。

市府觀旅局長郭貞慧也補充說，觀旅局除提前在去年邀請《Food ＆ Wine》報導台南美食專題，推薦多間富有多元特色的台南在地美食外，還舉辦「放眼米其林 臺南潛力餐飲業者交流會」，邀請二度獲得米其林一星殊榮的台北國賓A Cut牛排館，以及二度入選必比登推介的台中馨苑小料理前來台南交流分享，探討如何透過「激勵」、「流程」、「服務」等方式，接軌國際餐飲趨勢指標。

郭貞慧強調，今年9月底還將舉辦「2021臺南國際美食論壇」，邀請美食領域的專家、主廚到台南分享美食秘訣，引領業者推進台南美食優雅質變，展現台南美食進軍國際的企圖及自信，為明年米其林評鑑做最充足的準備。