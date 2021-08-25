新竹縣長楊文科25日下午偕同縣府民政處長邱靖雅，到苗栗縣台灣客家文化館國際會議廳參加客委會舉辦『109年度𠊎講客運動績優機關頒獎典禮』，新竹縣「推動客語為通行語」獲評核為佳等，從客委會主委楊長鎮手中接下琉璃獎牌和100萬元獎金的支票。

楊文科表示，新竹縣竹東鎮公所、芎林鄉公所、寶山鄉公所得到佳等，竹東國小也獲得推動客語教學績優學校。為了下個年度評核時能獲得優等、500萬獎勵金，楊縣長在受獎後宣佈，將帶領縣府主管參加客語檢定，希望能帶動各界響應，力拚更好的成績。

楊文科指出，107年新竹縣只有1所幼兒園推動客語沈浸式教學，上任後積極推動後，110年度新竹縣計有12所公、私立幼兒園所爭取到客委會~客語沈浸式教學的計畫補助。

楊長鎮主委向連3年獲優等的苗栗縣笑稱，楊縣長縣務會議、主管會報用客語主持，帶動縣府很多非客籍主管都能說客語，加上積極推動客語沈浸式教學，讓客語學習從小紮根，是明年優等的大黑馬。

楊長鎮希望與會受獎的各機關、學校代表，對客語要有危機感、尊嚴感和使命感，希望大家攜手努力，挑起傳承客語的擔子，把情況像半身不遂、加護病房狀態客語救回來!