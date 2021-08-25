有潔癖的人對很多事情都會看得比較仔細，總是無時無刻繃緊神經，從不草率行事，搜狐網命理專欄點名，處女座、巨蟹座、摩羯座、天蠍座是出了名的潔癖達人，除了以高標準約束自己，一心一意打拚事業，更會在感情中嚴格規範伴侶，堅持要愛得專一純粹。

▍1.處女座

處女座是眾人公認潔癖第一的代表，從環境衛生、外貌到感情上都有潔癖，甚至有點強迫症，他們無法接受不乾淨、不整齊的事物，對於家中的大大小小的擺設都會特別在意，東西用完必定會立刻放回原位，如果發現被放錯，就會一秒翻臉。在感情中，他們的觀念極為保守又傳統，很看重心靈上的純潔，非常固執己見。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的潔癖主要源於他們居家的特質，他們是天生的家事達人，喜歡把家裡打掃得一塵不染，讓自己的心情變好。在談戀愛時，他們通常扮演著媽媽的角色，喜歡照顧對方，同時有著感情潔癖，把愛情看得很重，會把對方當成自己的全世界，非常珍惜緣分，但因為缺乏安全感，巨蟹座會比較敏感多疑，一旦感情出現污點，就會讓他們選擇離開。

▍3.摩羯座

摩羯座個性內斂敏感，平時沉默寡言，不太喜歡跟別人交流或溝通，雖然看似不關心外界事物，但其實他們頭腦超清醒，做任何事情都很有條理，因此能成為出了名的工作狂，執著於打拚自己的事業，不願意受到外人打擾。摩羯座無法忍受雜亂無章的生活，因為環境的髒亂會降低生活品質，他們會以高標準要求自己，這就是潔癖的根源。

▍4.天蠍座

天蠍座天生實力強，在事業上，他們追求高效率，會把自己的任務做到最好，對於環境整潔也很要求。面對愛情，他們的愛很極端，沒有灰色地帶，除了對戀人管很嚴，更有著超乎尋常的直覺和觀察力。天蠍座在感情中容不下一點背叛，如果發現被劈腿，必會在分手前先報仇，非常不好惹。他們認為，愛就是雙方都要同等付出，絕不為此妥協。