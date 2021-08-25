考選部2021預備文官團-地方文官領航隊今舉行開訓典禮，考試院黃榮村院長致詞時勉勵，時值政府面對大環境政治經濟及國際間的挑戰，團員必須儲備未來文官應具備的地方治理能力、國家發展願景及國際化視野，以帶動國家社會的進步，成為未來為民服務的領航者。

今來自12所大學院校各系所團員齊聚一堂，公務人員保障暨培訓委員會郝培芝主委、教育部青年發展署陳雪玉署長、天恩出版社丁懷箴社長及考試委員等貴賓與會。

黃榮村院長致詞時指出，文官是國家推動施政的基石，優秀的文官是國家進步的推動者，如何提升文官素質，招募優秀人才進入公部門為民服務，是考試院作為稱職人力資源部門首要關注的議題，考選部辦理本活動，深入校園甄選優秀青年提早培育未來文官，實屬遠見。

考試委員楊雅惠也期許預備文官團提供有志文官的團員獲得文官核心價值之滋養，為成為優秀文官作準備。

考選部許舒翔部長表示，為鼓勵參與本計畫的團員積極努力參加公務人員考試錄取後，能秉持為民服務之熱忱，進入地方政府服務。

他說，考選部特別運用企業捐款設置「考選部預備文官團獎助金」，獎助參加「預備文官團」之團員取得結訓證書後，未來經特種考試地方政府公務人員考試三等考試及格，分發實際任職地方政府及所屬機關滿2年仍在職，具表現優良證明，且考試錄取年齡未滿26歲(以實歲計)者，得向考選部申請審核後發給獎助金新台幣10萬元。

預備文官團獎助金不得重複申領，且捐款用罄後，即不再接受申請；許舒翔鼓勵團員儘早通過地方政府公務人員考試，取得獎助金申領資格，未來成為優秀文官，實踐志向，為民服務。

2021預備文官團-地方文官領航隊團員將於8月26日至9月6日在國家文官學院進行2天訓練課程，於基隆市政府都市發展處、文化局、教育處、觀光及城市行銷處、產業發展處等局處進行6天實務研習，依該各局處規劃內容，參與局處會議、業務政策研討、實地參訪、實作等活動。

9月7到11日，團員將回到考選部依課程訓練與實務研習心得準備及發表專題報告並分組競賽，展現訓練及研習成果。