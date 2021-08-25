賴妍潔為拍婚紗照獻出各種第一次。（東森提供）

賴妍潔從小就憧憬穿婚紗。（東森提供）

賴妍潔賴妍潔披婚紗一圓新娘夢。（東森提供）

東森財經新聞主播賴妍潔，長相十分甜美。（東森提供）

東森財經新聞台主播與《東森財知道》主持人賴妍潔，日前受造型師邀約擔任婚紗模特兒，自爆獻出了各種的「第一次」，令她直呼難忘。賴妍潔笑說：「這次拍婚紗，我從挑婚紗、試婚紗、梳化妝到拍攝，拍婚紗的流程都體驗到，真的有種成為新娘的感覺，連攝影師都跟我說可以直接嫁了。」

婚紗照一曝光便吸引粉絲留言「超美」，但朋友看到卻以為她真要結婚紛紛跑來私訊問她，賴妍潔的爸爸更一度無法接受，表示不想這麼早就看到女兒披婚紗的樣子，令她哭笑不得。

賴妍潔透露自己從小就憧憬穿婚紗，為此還曾經想做跟婚禮相關的工作或當婚禮主持人。不但會跟媽媽、姊姊一起看婚紗主題的實境秀節目，大學時還曾很熱情跟前男友分享婚紗照，卻讓對方壓力爆表。

她表示當時和前男友都是大學生，覺得離婚姻還很遙遠，抱著跟他分享喜歡東西的心情，剛開始對方沒想太多，但她後來就連出國看到婚紗店也會拍照給他，對方好像真的嚇到，想說還沒出社會，就開始聊結婚的話題，笑說：「好像以為我真的暗示他在催婚。」

除了首次披上婚紗，她更獻出了另類的第一次，到現在想起，都還覺得很害羞。原來是她從來沒露過額頭，沒想到拍攝直接「露好露滿」，人生中首次嘗試沒有瀏海露出額頭的髮型。

但她印象最深刻的，就是自己被攝影師提醒不要一副上主播台播報的樣子，並要求她眼神要放空、無神一點，甚至還要有點駝背，令她笑說：「都跟我平常播報新聞的狀態完全不一樣，練就的播報技能直接被打掉重練。」《東森財知道》每周四晚8點半在「理財達人秀」YT頻道上架。