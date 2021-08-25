周三的一項調查顯示，由於新冠肺炎病例數的上升，以及供應瓶頸，該歐洲最大經濟體德國商業對未來幾個月的前景看法變黯淡，8月企業信心出現連續第二個月下降。

Ifo研究所表示，其商業景氣指數從7月的100.7向下降至8月的99.4。路透對分析師的調查預測顯示，8月的讀數應為100.4。Ifo主管Clemens Fuest指出，「德國經濟的氣氛再次陰雲密布」，「製造業中間產品的供應瓶頸，以及對新冠感染人數不斷上升的擔憂，正給經濟帶來壓力」。