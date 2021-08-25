《國際經濟》新冠陰影＋供應瓶頸 德國商業信心續降 17:242021/08/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三的一項調查顯示，由於新冠肺炎病例數的上升，以及供應瓶頸，該歐洲最大經濟體德國商業對未來幾個月的前景看法變黯淡，8月企業信心出現連續第二個月下降。 Ifo研究所表示，其商業景氣指數從7月的100.7向下降至8月的99.4。路透對分析師的調查預測顯示，8月的讀數應為100.4。Ifo主管Clemens Fuest指出，「德國經濟的氣氛再次陰雲密布」，「製造業中間產品的供應瓶頸，以及對新冠感染人數不斷上升的擔憂，正給經濟帶來壓力」。 《國際金融》觀望氣氛 歐股微升 《國際經濟》18月來首見 本季全球企業獲利恐縮水 #供應 #瓶頸 #新冠 #德國 #Ifo 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》大連焦炭、焦煤續創歷史新高 15:252021/08/25 財經 《熱門族群》高端傳死亡案例急滅火 供應鏈安啦 09:282021/08/25 財經 《國際產業》居家上班需求穩健 百思買上修營收預測 12:522021/08/25 財經 《汽車股》裕隆看車市H2較樂觀 新店商場後年起獻金 15:082021/08/25 財經 《國際經濟》德國對中國出口下滑 近一年首見 15:422021/08/25 財經 《國際金融》路透調查：歐股將持平 年底前穩居歷史高點 15:422021/08/25 財經 1分鐘讀財經》救毛利率出手了 台積電終於漲代工價最高20％ 08:292021/08/25 財經 《國際金融》無內線證據 德國停止調查戴姆勒股票交易 14:002021/08/25 財經 「台中那麼旺」釋3200職缺 薪資上看40K 16:252021/08/25 寶島 陸保險消費者信心 六年最低 04:102021/08/25 全球財經 輝瑞BNT疫苗 獲美藥證 04:102021/08/25 財經要聞 財經熱門新聞 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 搶便宜 8月高股息ETF股東激增 - 財經要聞 - 工商時報 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 BDI又飆了 散裝航強壓貨櫃三雄 散戶注意這2天 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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