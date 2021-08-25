米其林今（25）日公布「台北．台中米其林指南2021」星級餐廳名單，共有34家餐廳「摘星」，較去年增加4家，包括25家一星、8家二星及1家三星肯定。同時，明年的米其林評鑑將再度擴增納入台南、高雄2地。

其中，雲品(2748)旗下台北君品酒店館內「頤宮」中餐廳創下連4年獨霸三星紀錄，寒舍(2739)旗下台北喜來登大飯店「請客樓」蟬聯二星榮耀，亞都(5703)(亞都麗緻)館內天香樓、台北國賓(2704)館內A Cut、台北文華東方館內雅閣均續獲一星肯定。

今年共25家餐廳榮獲米其林一星，較去年22家增加3家，其中有7家新入選餐廳，包括台北的De Nuit、富錦樹台菜香檳、米香、牡丹、T+T及台中的澀Sur、俺達的肉屋。其中，去年已獲一星肯定的「俺達的肉屋」因年初遷址，此次仍被列為新入選餐廳。

而台北的A Cut、教父牛排、大腕燒肉、金蓬萊遵古台菜、Impromptu by Paul Lee、謙安和日本料理、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、渥達尼斯磨坊、山海樓、明壽司、鮨野村、鮨隆、天香樓、雅閣，以及台中的鹽之華、Forchetta等18家餐廳，則蟬聯一星肯定。但先前連3年獲得一星肯定的MUME及大三元酒樓2家餐廳，今年則意外未獲一星肯定。

米其林二星餐廳從去年的7家增至8家，主因先前連3年獲一星肯定的侯布雄晉升二星。而台北的logy、RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓及台中的JL Kitchen等7家順利蟬聯二星。頤宮中餐廳順利鞏固三星榮耀寶座，創下連4年獨霸紀錄。

此外，「台北．台中米其林指南2021」首度頒發米其林綠星餐廳，由山海樓及陽明春天（士林）2家獲獎，首度頒發的米其林服務大獎則由頤宮餐廳經理歐宛臻獲得。至於米其林年輕主廚大獎，今年則由澀Sur主廚林佾華奪得。