耀登(3138)集團傳出捷報！旗下「耀睿實驗室」成為全球第一家榮獲O-RAN Alliance認可為Open Testing and Integration Centre (OTIC) 的第三方公正實驗室，同時也是全亞洲唯一的OTIC實驗室，於今(25)日協同重要策略夥伴中華電(2412)共同舉辦揭牌儀式。

根據SCF market status report預估，到2026年全球5G小基站數量將達2,000多萬台，到2030年專網相關設備規模將可達180億美元。日前O-RAN聯盟總部的全球五個合格OTIC實驗室，除耀登集團的OTIC實驗室外，其餘四家都隸屬於歐洲四大電信商，身為全球第一個獲得認證的第三方實驗室，耀登瞄準全球各大網通廠的5G白牌基站，提供全球唯一O-RAN(國際開放網路架構組織)聯盟認可的第三方實驗室檢測認證服務。

耀登董事長張玉斌表示，全球O-RAN風潮是台灣產業轉型契機，耀登身為5G國家隊一員，旗下的耀睿實驗室能被O-RAN Alliance認證，將有助於台灣打進全球5G行動基礎設備市場。他表示，與中華電信合作，可望加速5G開放網路系統整合速度，為網通業者提供安全可靠的測試環境，有助於5G網路佈建及產業數位轉型，具體落實政府「亞洲矽谷計畫」政策目標。

以往行動網路設備多依賴大廠提供，當5G開始導入O-RAN架構之後，過往這種被國際設備大廠「綁死」的情況可望被打破。中華電董事長謝繼茂也表示，與耀登集團攜手合作「亞洲矽谷5G開放網路整合驗證計畫」，期望進一步提升國內5G開放網路系統整合能量，為國內網通業者提供安全可靠的測試環境。

耀登強調，O-RAN產業將加速台灣通訊產業鏈走出純代工市場，旗下耀睿OTIC實驗室定位在第三方公正實驗室，可提供一致性測試、互通性測試、以及端對端測試，為企業提供可靠、經濟有效且一致的測試環境。

「耀睿實驗室」為亞洲唯一獲得O-RAN聯盟認可的實驗室，認為在台灣5Ｇ發展戰略上有重大意義，不僅幫助台灣5Ｇ國家隊拿到關鍵門票，更可助攻接軌國際供應鏈。