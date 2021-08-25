新竹市消防局中山分隊日前受理一起動物救援案件，有民眾通報一隻小狗跌落在大排水溝中，但小狗受困其中無法脫身，中山分隊隊員到場後展現為民服務精神，深入下水道內使用捕獸網及相關工具全力救援。

分隊成員費了一番工夫才將落難小狗救起，評估後無大礙，將小狗交還一旁心急如焚的飼主，飼主當下感激萬分，不斷向消防隊員致謝，讓消防猛男們備感溫暖。

未料飼主於隔日親至中山分隊，並送上紅包堅持要出勤隊員收下，以表達感謝之意。不過分隊長楊書銘當下婉拒民眾心意，並表示救援生命是消防人員的天職，隊員們已深深感受到民眾的謝意，飼主再三道謝後始離去。

消防局長李世恭表示，消防同仁在第一線從事救災救護、為民服務等工作，各項工作皆為市民解決困難、救人遠離苦難，民眾心懷感恩往往主動表示謝意，其實無需物質答謝，民眾「一聲感謝就是我們最大的溫暖」，消防局將持續提升廉潔風氣，並藉由民眾感謝之意帶動同仁服務熱忱，提供給市民更優質的服務。