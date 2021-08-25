車載鏡頭客戶訂單成長快速，為避免公司資源競爭，大立光(3008)決成立新的子公司「大根光學工業」，大立光執行長林恩平表示，公司營運重心仍在智慧型手機鏡頭，未來手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展走向再做配比，由於「非球面模造玻璃」為車載鏡頭合理解決方案，未來新廠將規劃「非球面模造玻璃」產能。

車用ADAS及自駕車系統滲透率逐年提升，帶動車載鏡頭需求高成長，加上智慧型手機成長趨緩，讓一度想淡出的大立光重新將目光轉向車載鏡頭，林恩平在今天股東會後記者會宣布，近期已正式申請設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，希望集中資源佈局車載鏡頭市場，並藉由智慧型手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展，為營運增添動能。

林恩平表示，既有大客戶成長超乎預期，量能也逐步放大，而車載鏡頭規格雖然不覺得太難，但多年來第二供應商一直沒進來，都是我們在出，加上新增1家車載鏡頭客戶，為避免公司內部資源競爭，決定成立「大根光學工業」，資本額暫訂為10億元，未來將由專屬團隊負責佈局，並聚焦在量較大的車載鏡頭產品。

隨著車載鏡頭規格提升，「非球面模造玻璃」應用日增，林恩平也認為「非球面模造玻璃」是合理的方案，亦將在現有廠區及新廠規劃生產，林恩平表示，未來車載鏡頭部分製程會在台灣做，部份會在東莞廠生產。

針對記者詢問設立「大根光學工業」是否意謂公司產品重心不再以智慧型手機鏡頭為主？林恩平表示，手機鏡頭跟車載鏡頭目前營收還是差很大，手機鏡頭仍是公司重心，未來將視手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展走向再做配比。