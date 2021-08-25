最近在外資及投信土洋大對作之下，以內資、中實戶、大戶為首的第三勢力興起，避開外資的權值股賣壓，也不願為投信的中小電子抬轎，而是大買一些較為投機的類股，這些股票漲幅更是驚人，令人見識到第三勢力影響盤面的雄厚實力。專家認為，最厲害的股票不是法人大買，而是壓不下來，卻不知道誰買的，這些第三勢力介入的股票，恐將成為下波大黑馬。

中秋變盤前獲得最佳操盤績效 採短線進出

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)預定台灣時間本週五晚上10點發表線上演說，萬寶投顧蔡明彰認為，鮑爾四年任期將至是否延任，所以，此時不宜貿然宣佈縮減QE，而引發金融市場動盪。

近日美股標普、那斯達克再創歷史新高，本週多數亞股強力反彈及油價上漲、比特幣挑戰5萬美元的金融市場走勢來看，似乎篤定傑克森霍爾年會將是平靜無波，不過蔡明彰仍認為，不可掉以輕心，遲早要面對聯準會宣佈縮減QE，如果9月3日公佈的8月非農就業報告優於預期，9月21日舉行的FOMC就有超過50％的機率宣佈縮減QE，於是台股中秋變盤難以避免。

目前台股呈現驚驚漲格局，蔡明彰認為，雖然上漲套牢的反壓沈重，不過，台股中秋前可望攻季線17400點。同時他也強調，現階段是多頭與時間比賽，中秋變盤前獲得最佳操盤績效，其中一個做法是極短線進出，既然如此，就不必太考慮個股的基本面。

受惠疫情的遠距科技產品 恐不再香噴噴

傳聞台積電(2330)11月起全面調漲晶圓代工費用，12奈米以下先進製程漲價一成，12奈米以上成熟製程更漲價二成。蔡明彰認為，過去一年多晶片供不應求，晶圓代工漲價，客戶IC設計順勢跟著調漲產品報價，因此IC設計成半導體最強族群，但現在的狀況已有重大變化，雖然晶片仍是供給短缺，不過某些產品的終端需求已在減弱，供需缺口開始縮小。此時IC設計再增加晶圓代工的漲價，使得成本加重，但無法再跟進調漲，最後毛利率下滑，對股價是利空而不是利多。

最近已傳出標準型記憶體第三季現貨價下跌，預估第四季合約價反轉下跌5％，主因全球加速施打疫苗，使去年以來旺盛的遠距商機正在減弱，筆電出貨大減造成PC、DRAM現貨市場需求不振，相同情況發生在面板。普遍施打疫苗，民眾減少在家看電視，面板將結束史上最長多頭循環，長達逾一年的報價上漲，已在7月反轉，8月面板跌幅擴大超過一成。

記憶體、筆電、面板都是去年疫情引爆遠距商機最受惠的科技產品，如今終端需求盛況不再，將面臨價格漲不動、成本卻上漲的雙重壓力，毛利率及EPS將下滑，股價當然向下修正，不少過去一年大漲數倍甚至10倍以上的IC設計、記憶體、筆電、面板等與遠距商機有密切關係，當台積電第四季起再度調整晶圓代工價格，對這些IC設計股價未必是利多。

蔡明彰強調，不要以為記憶體的南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)，面板的友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)，筆電的宏碁(2353)、仁寶(2324)最近的下跌到此為止，相關的IC設計第四季開始，毛利率、EPS看跌，股價恐在中秋前出現修正了。

第三勢力股票殺出重圍 將成為下波黑馬

最近在外資及投信兩大勢力土洋對作之下，以內資、中實戶、大戶為首的第三勢力興起，一方面避開外資的權值股賣壓，另一方面不願為投信的中小電子抬轎，第三勢力的股票殺出重圍。

週三正規IC設計的龍頭聯發科(2454)、聯詠(3034)、矽創(8016)漲幅有限，但半年報勉強損益兩平的迅杰(6243)、九暘(8040)攻上漲停，二線鏡頭的今國光(6209)、揚明光(3504)、先進光(3362)、佳凌(4976)、聯一光(3441)等亮燈漲停，成盤面最強電子族群，但不是上半年虧損，就是只有小賺。

反觀龍頭的大立光(3008)、玉晶光(3406)沒有表現，股市是多元化，難免投機，這些缺乏基本面的股票大漲，令人見識第三勢力影響盤面，在中秋變盤前將成常態。

蔡明彰強調，倒是具有基本面背景的散裝輪、美國基建是第三勢力可鎖定的對象，散裝輪普遍自低點來反彈三成，當大盤8月下跌，包括中航(2612)、建新國際(8367)、四維航(5608)、台航(2617)逆勢大漲逾二成，但對比外資投信買盤幾乎沒有，顯然介入者是第三勢力，最厲害的股票不是法人大買，而是壓不下來，卻不知道誰買的。

散裝輪就是這樣，自低點反彈逾五成的中航第二季認列金融資產EPS 4.08元，但7月轉投資的航運股重挫，單月EPS虧損0.73元，當然週三大跌，不過BDI指數長期結構性的供需失衡，已連漲11天，創今年最長漲勢，可望向2009～2010年高點4600點邁進。第三季是海岬型旺季、第四季是巴拿馬型旺季，散裝輪下半年來自本業的成長將遠超過法人預期。

外資今年來在航運股重心擺在貨櫃三雄，但經過7月來賣超，長榮(2603-TW)持股由31％降至26％，陽明(2609-TW)由14％降至12％，萬海(2615-TW)由46％降至43％，顯然萬海降最少，所以成為貨櫃三雄中秋前反彈指標。

外資在散裝輪因長期固定持有，仍有一小部分持有比例，但投信在散裝輪龍頭裕民(2606-TW)居然只有0.1％持股比例，但這波BDI光是8月就狂漲28％，裕民現貨船比重7成最高、最受惠。第二季EPS 1.22元，估第三季1.6元，全年估4.8元，較去年1.04元成長3.6倍。

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