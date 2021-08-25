國內唯一只賣豪華車的汎德永業汽車今日召開股東會，董事長唐慕蓮表示，目前進口車配額供應穩定，海運方面也未受到缺櫃衝擊，預期汽車晶片缺貨問題亦不大，下半年新車供貨無虞，旗下BMW與Porsche兩大品牌的全年銷售目標不變。

汎德永業股東會除承認財報，也通過盈餘分配案，每股配發現金股利11元，配發率達82.9％，以昨日收盤參考價219元計算，現金殖利率為5％。

汎德永業2020年旗下兩大業務新車銷售與維修保養維持穩健成長，主要動能為BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，長年熱賣車款也持續繳出亮眼成績。隨著BMW與Porsche在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，加上去年有「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」相繼啟用，推升維修保養業務。

展望後市，唐慕蓮表示，汎德永業維持樂觀謹慎態度，國內新車市場隨著國內經濟成長動能擴增，加上有汽車汰舊換新減徵貨物稅將延長五年等政策面利多，預估受疫情影響的買氣下半年能逐漸回溫，先前因疫情遞延交車的情況也可望緩解，也會密切注意疫情發展情況，適時調整營運模式。

電動車布局上，Porsche旗下Taycan全系列車款自推出以來話題度與買氣均相當高，重磅新車BMW iX豪華純電旗艦休旅車也已正式展開預售，因售價十分具市場競爭力，帶動預收單相當踴躍，預計於第四季起能同步迎接BMW iX與i4亮相，明年第一季起陸續抵台交車，進一步推升營運成長。