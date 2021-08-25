政壇近期盛傳行政院長蘇貞昌可能下台，總統府今天鄭重否認，此外，蔡英文總統今天在民進黨中常會致詞表示「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」。對此，郭正亮今日直言，昨天網傳一份內閣改組名單，他第一時間看完覺得有點怪，並認為，這可能是政權保衛戰，有人要讓消息見光死，讓總統府來否認。郭正亮坦言，他不知道是誰把這消息放出來，但蘇貞昌要被換下台的消息已經傳很久了。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

內閣改組傳聞不斷，身兼黨主席蔡英文總統今(25日)在中常會力挺蘇內閣；她致詞時表示，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」。有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止。蔡總統指出，今天她也注意到，有一則新聞，有媒體刻意炒作內閣即將改組的議題。蘇院長以及其所領導的行政團隊，沉著應對疫情威脅和許多艱難挑戰，讓疫情能夠獲得控制，經濟穩定成長。

郭正亮25日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，他坦言自己近日也有收到這份網傳的名單，但他第一時間收到這份名單，他看完覺得有點怪，他自己是最開始是解讀成「政權保衛戰」，讓名單見光死，讓總統府來否認，而今天總統府果然出面否認。

主持人王淺秋問郭正亮，「會不會是要被換下台的人自己放的消息」？郭正亮表示，他不知道是誰放的，但他確實有聽到一些消息，換蘇貞昌的消息也討論了有一段時間。郭正亮續指，名單上由鄭文燦接閣揆，他覺得應該不至於這麼快9月就要接，因為12月還有四大公投，這麼快接他很可能會被公投結果波及。

根據網傳名單，9月改組後行政院長由現任桃園市長鄭文燦擔任；屏東縣長潘孟安出任內政部長；基隆市長林右昌則為交通部長；總統府前秘書長蘇嘉全出任海峽兩岸交流基金會董事長；監察院副院長提名親民黨前立委李鴻鈞。