家住北市寧夏夜市附近的家犬「妮妮」於本月21日13時許隨著主人到新北市三重區重新路與福德南路口散步，趁家人不注意「投奔自由」，到處溜達走著走著就消失在巷弄中，讓家人足足擔心了1整天。幸好三重所員警黃舒靖、黃祈正早先有留意失主提供的相片，順利聯絡到失主幫「妮妮」回到家人身邊

三重所員警黃舒靖於21日24時許正要外出巡邏時發現一個黑色物體，從派出所前方往道路方向移動，定睛一看是隻黑色貴賓狗，於是立刻與另名同仁黃祈正對比照片確認犬隻特徵符合在今(21)日13時一位黃姓民眾至派出所陳述走失的黑貴賓，為避免小狗跑到路中造成其他用路人危險，於是2員分頭行事，以摩托車尾隨並徒步驅趕它到人車較少的福德南路24巷內，深夜的巷弄顯得格外熱鬧，2人1狗雙方你追我跑糾纏近20分鐘，員警黃舒靖趁它不注意一把將它抱起，結束這場毛孩流浪記。

警方呼籲，飼主除了要盡責幫犬隻植入晶片，帶狗兒出門也要做好安全措施，過馬路，公園散步均要隨時注意周遭環境及狗兒動態，狗狗情緒激動時則盡快帶離安撫，不要逗留免得誤傷他人，手上的牽引繩亦不可隨意放開。