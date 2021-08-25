通資次長曹進平接空作部指揮官 17:382021/08/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍友社理事長李棟樑今慰問空指部並贈慰問金，由空軍作指部指揮官劉任遠將代表接受。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通資次長曹進平（右）在去年黑鷹直升機失現場引導搜救人員協助救援。（宜蘭縣消防局提供） 空軍高層人事將有異動，空軍副司令范大維中將9月1日屆齡退役，空軍作戰指揮部指揮官劉任遠中將調升空軍副司令，空軍最重要的作戰指揮部指揮官則由參謀本部通資次長曹進平中將升任。相關人事將在9月1日生效。 去年0102空難，前參謀總長沈一鳴上將殉職，當時曹進平也坐在直升機上，另位坐在直升機的海軍中將黃佑民，亦於月前接任海軍艦隊指揮部指揮官。曹進平與黃佑民同時出掌海空軍最重要的作戰指揮職，亦是命運巧妙的安排。 《科技》三星摺疊機發表 旗艦機6萬有找 港財庫局長：港離岸A股指數期貨將出 成資本市場利多 #曹進平 #指揮官 #中將 #通資 #次長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星Galaxy Z Fold3／Flip3中華電、台灣大資費出爐 0元方案要綁4年 17:002021/08/25 科技 台積領軍 外資喊進聯電、世界 04:102021/08/25 財經要聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 10:072021/08/25 政治 南橫勤和至復興便道搶通 每日早、午開放 10:302021/08/25 生活 《熱門族群》高端傳死亡案例急滅火 供應鏈安啦 09:282021/08/25 財經 媽媽是美人 04:102021/08/25 藝文副刊 奪金吸代言3／兒子也在土銀羽球隊 「子睿媽」自詡麟洋經紀人還知法犯法 10:312021/08/25 體育 三星公佈Galaxy Z Fold3︱Flip3上市價格 30888起跳相當吸引人 14:432021/08/25 科技 免費上課還能抽獎 台中市民電腦課程開放報名 15:502021/08/25 寶島 陸港觀盤－留意被錯殺的優質個股 04:102021/08/25 全球財經 Yahoo奇摩深化生態圈 打通3電商app推出比價與粉絲通會員服務 11:242021/08/25 科技 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 近5成民眾樂見蔡英文打高端 游盈隆發現一件事 - 政治 高端開打後3天4死 藍營女戰神怒嗆蔡政府一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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