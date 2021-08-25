通資次長曹進平（右）在去年黑鷹直升機失現場引導搜救人員協助救援。（宜蘭縣消防局提供）

空軍高層人事將有異動，空軍副司令范大維中將9月1日屆齡退役，空軍作戰指揮部指揮官劉任遠中將調升空軍副司令，空軍最重要的作戰指揮部指揮官則由參謀本部通資次長曹進平中將升任。相關人事將在9月1日生效。

去年0102空難，前參謀總長沈一鳴上將殉職，當時曹進平也坐在直升機上，另位坐在直升機的海軍中將黃佑民，亦於月前接任海軍艦隊指揮部指揮官。曹進平與黃佑民同時出掌海空軍最重要的作戰指揮職，亦是命運巧妙的安排。