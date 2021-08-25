嘉義市長黃敏惠推薦嘉義各種好物及伴手禮，購物節好好買。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠宣布加碼普發現金2000元拚經濟，嘉義市政府鼓催民生消費，25日搶先預告「2021嘉義市購物節」活動將於11月開買，有100多萬元的獎品可抽，發票累計500元就可抽獎，中獎機會增加。

嘉義市政府建設處表示，去年嘉義市購物節創下破億商機，今年更將成為推動經濟成長的火車頭，購物節將自11月1日至明年（111年）1月2日止，今年降低發票登錄參加抽獎的門檻，增加抽獎機會，每筆消費金額不論多少都可以持續登錄、累積金額，累計滿500元有1次抽獎機會，每人最多有20個抽獎機會，買越多、抽獎機率越大。

市府建設處表示，去年購物節搭配「嘉遊金」，回饋來嘉義市住宿的旅客「嘉遊金600元」，有36家業者加入，共送出將近7000份嘉遊金，帶動消費，今年「嘉遊金」將完全由旅館業者回饋贊助，業者與嘉義市政府一起推動觀光。

市府將串聯各行各業店家提供優惠消費，歡迎各地旅客於購物節期間入住嘉義市特約旅宿，可獲得「600元嘉遊金」，其中300元「住宿嘉遊金」可現抵房價，另外300元「購物嘉遊金」可直接到「購物節特約商店」折抵消費。

市府建設處長田長沛表示，「2021嘉義市購物節」活動期間，旅客只要到嘉義市消費、取得合法消費憑據，並加入LINE活動官方帳號進行登錄，就有機會把總價值1百萬以上的多項獎品帶回家。