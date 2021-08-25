宅配懶人包2含鳳螺、大白蝦、紅魚、九孔、粉母蟹、萬里蟹。（新北市漁業處提供）

宅配懶人包3含水姑娘龍蝦、龍虎斑、蛤蜊、魚蛋、蚵包、大白蝦、花蟹。（新北市漁業處提供）

疫情以來，新北市政府漁業處輔導魚市業者開創新通路，提高行動支付服務覆蓋率及網路漁產品行銷，以新鮮魚貨及絕美海景聞名的「富基魚市」38家水產攤全數加入台灣pay行動支付服務，讓民眾消費漁貨時使用減少實體貨幣接觸，降低感染風險。此外，水產攤及餐廳也加強宅配服務，民眾只要線上選購，也可品嘗到各式美味的新鮮魚貨。

「富基魚市」各式直送漁港的海鮮應有盡有，也是萬里蟹的重要產地。目前魚市共推出3種超值防疫宅配組合，配合萬里蟹產季即將來臨，所有內容均含萬里蟹，民眾可至臉書搜尋「富基漁港 魚產品銷售中心」查詢購買。

漁業處表示，雖然疫情警戒降為二級，餐廳已重啟內用，仍請民眾配合魚市防疫工作，入場一律進行簡訊實聯制、戴口罩及量體溫，漁業處將持續督導魚市環境每日消毒、工作人員每日自我健康檢測、餐廳桌與桌間距拉大至1.5公尺、餐桌採梅花座方式且設有隔板、不共食，維持用餐社交距離。