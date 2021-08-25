台北市今公布新冠肺炎確診個案刻意隱瞞與3位友人長達11小時群聚打麻將的情形，造成其中2名友人陸續確診，北市衛生局指出，案15863在8月4日就醫確診，疫調時，個案隱瞞3日下午2點至4日凌晨1點曾在桃園某地貨櫃屋長時間打麻將活動史，經調查後裁罰16萬元罰鍰。

衛生局表示，案15863疫調時，僅聲稱獨自1人駕車至桃園，並未與他人接觸，3位一起打麻將的友人因未能被衛生單位匡列進行居家隔離，造成新北市及桃園市的各1位友人分別於8月18及21日確診。

北市衛生局在疫調過程，會比對確診者實聯制、台北通及電信足跡等資料，其目的是為了能找到感染源、傳播鏈，並匡列接觸者以降低社區傳播之風險。

北市政府衛生局表示，今年截至8月24日，因疫調不實，未完整提供足跡、活動史與接觸者名單被裁罰，共計有6件，其中2件因個案影響重大處16萬元罰鍰；另4案各分別處6萬元罰鍰。

北市衛生局呼籲，疫調不實者，將依相關規定開罰，不僅損及自身利益，也會危害全體人民的健康安全，呼籲確診個案誠實配合疫調，如果不能配合者，臺北市衛生局對疫調不實者，將依傳染病防治法第43條第2項，處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰，依法嚴正處理。

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