中央24日起放寬餐廳同住家人內用政策，台南市長黃偉哲認為，可以接受未成年子女與家長一同用餐時共鍋、中間沒有隔板，但成年人則不開放。火鍋店有業者肯定政府鬆綁用餐規定，但也無奈說，這2天消費人潮未因此成長；還有業者說，即使冒著收入減少風險，也不考慮跟進，憂心恐成防疫破口，仍鼓勵民眾改採外帶。

新營區辜姓業者表示，本土疫情暴發後，一律禁止內用後，南部夏天炎熱，民眾外帶意願不高，生意瞬間掉9成，收益只能打平水電費和租金，這段時間他們等於在做白工，疫情趨緩有條件開放內用後，假日用餐數上升3、4成，但內用客群多為20至30歲年輕族群，只有零星為一般家庭或年長朋友。

中央24日起放寬餐飲內用規定，同住家人可不用隔板、梅花座。「生意一樣灰灰」辜姓業者說，現在很多人，尤其年紀更小的小朋友還沒施打疫苗，染疫風險較高，大部分家長不會考慮帶著孩子內用，這2天來店裡內用消費的顧客，仍幾乎是朋友或獨自一人，即使放寬內用，是否能帶動人潮還有待觀察。

另有業者透露，其實還有很多火鍋店尚未開放內用，像他們上周才開放，截至目前來店裡內用，多半為外地來新營工作或年輕族群。「除非完全解禁再降級，否則隔板根本不敢拿下」該名業者認為，內用政策放寬，實際對店家生意影響可能有限，民眾還是會等真正「解封」後，才會重返餐廳內用。