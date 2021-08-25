兩個人在一起，不管愛得多麼熱切，結局都可能走向分手，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女，分手後即便心再痛也絕不可能挽留，甚至會從此消失在對方的視線。

巨蟹座：

巨蟹座選擇戀人時謹小慎微，很少有愛錯人的可能，不過在現實的愛情中，也可能因為種種原因不得已和對方分手，過程中儘管巨蟹座心痛難忍，但只要下定決心與對方一刀兩斷，就會不再跟對方有任何瓜葛。

水瓶座：

水瓶座一旦被戀人背叛傷害後，會變得相當玻璃心，分手後就算心再痛，一身傲骨的她們也不可能回頭挽留舊愛，讓自己變得更加卑微，水瓶座寧願保持單身，也堅決與對方斬斷關係，從此不再往來。

射手座：

射手座分手後雖然會在心中緬懷前任，但是她們會將目光放在遙遠的未來，對射手座而言，逝去的戀情在轉身那一刻，就不可能回頭挽留，她們寧願珍惜眼前的對象，邁向更美好的未來，而不是困在過去的關係裡一蹶不振。