藥華藥(6446)P1101新冠三期臨床獲衛福部核准，全台五家醫院啟動收案。由藥華藥邀請台大醫院主持應用新藥Ropeginterferon alfa-2b(P1101)治療新冠肺炎之第三期多中心臨床試驗案(Investigator Initiated Trial, IIT)，已獲衛福部同意試驗進行，正式在全台五家醫院啟動收案，包括台大醫院、台北醫學大學附設醫院、台北市立萬芳醫院、衛生福利部雙和醫院及亞東紀念醫院。

藥華藥總經理黃正谷博士表示，P1101是台灣第一個進入三期臨床試驗的治療新冠肺炎用藥，進度領先台灣其它藥廠，規劃收案人數達318人，也是台灣目前規模最大的新冠藥物臨床計畫。有鑑於國內疫情減緩，公司不排除在海外加收病患；若結果達標，公司將向主管機關申請將P1101納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」。

P1101為新一代長效型干擾素，已獲歐盟與台灣核准用於治療真性紅血球增多症(PV)，安全性已有連續施打七年以上的數據佐證。另外依據Pegylated interferon alfa-2b(Virafin)於印度用於治療新冠肺炎的第三期臨床試驗期中報告顯示，施打單一劑量的Pegylated interferon alfa-2b對新冠肺炎中度病患有極大幫助，有9成患者在接受標準治療配合單次施打Pegylated interferon alfa-2b後，核酸檢測呈陰性反應，同時也降低病患對氧氣的依賴度，Virafin並已於今年4月獲印度緊急核准(EUA)使用於治療新冠肺炎患者。

目前台灣臨床上治療新冠肺炎輕度至中度患者仍以退燒、止痛、營養與輸液等支持性治療為主，藥華藥在疫情期間推動「藥華藥Can Help」計畫，經臨床醫師審慎評估，雙和醫院在6月中透過恩慈療法將P1101供藥治療輕中度新冠肺炎患者，雙和醫院有21位輕及中度病人使用，全部皆無情況惡化並且出院。藥華藥總經理黃正谷博士表示，P1101與印度EUA核准使用治療新冠的Virafin同屬interferon alfa-2b，相信P1101同樣有助於新冠肺炎患者。