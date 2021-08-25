傳統旺季來臨，台達電(2308)董事長海英俊表示，第3季能見度蠻清楚的，一定比第2季好；美系外資看好台達電在電動車領域發展，重申「加碼」評等，目標價調高至340元，外資今天也同步買進，激勵台達電股價收高。

台達電7月合併營收為263.77億元，月增0.7%，年成長2%，累計1到7月合併營收為1776.32億元，年成長17%。

海英俊表示，缺料最艱難的時間已經過了，今年每一季成長曲線跟往年差不多，第1季到第3季往上，第4季往下一點，第3季訂單能見度蠻清楚的，一定會比第2季好，第4季雖然有許多不確定因素，能見度不高，但也不會下來太多。

美系外資在最新報告指出，台達電在電動汽車電源轉換領域領先地位越來越明顯，受惠來自於歐洲及美國等OEM廠增加採用，預估到2024年，電動汽車佔銷售比例將從2020年的4%成長到20%，而台達電在日本是亞洲非電池電動汽車公司中擁有最大電動汽車收入，且應該會持續成長，看好台達電在電動車領域發展，重申「加碼」評等，目標價由320元調高至340元。