在家中擺放植物，不僅可以美化環境，從風水角度來看還可以催旺財運。運勢命理網站「知命命理」分享，在家中的財位、陽台、客廳、臥室、書房擺放盆栽，可以讓財運更旺，事業上也能更順遂，遇到困難都能順利解決，賺錢變得更容易，越住越富有。

▍1.財位

財位是風水中很重要的位置，關係著家人的財運。在風水學上，繁茂生長的綠色植物象徵著財運的朝氣蓬勃，在財位擺放盆栽能催旺財運。不過要注意的是，財位只適宜放置四季常青的闊葉綠植，不宜放置無葉、針葉、多刺的植物。

▍2.陽台

陽台是家中採光最好的地方，在風水上代表住宅的聚財明堂，非常適合養植物，一來可以催旺財運，防止財富外洩，二來可以抵擋屋外煞氣，促進室內和諧，確保家人平安。

▍3.客廳

客廳是家居風水中的內明堂，代表家人的工作事業和人際交往，可以放置比較大型的盆栽，美化居住環境的同時，還能催旺工作事業運勢，讓家人的人際互動更順遂，達到招財聚財的效果。最好放一些比較吉利的植物，例如萬年青就是很好的選擇。

▍4.臥室

臥室是休息睡覺的地方，在臥室內放置一些綠植，不僅能淨化空氣，可以改善臥室的風水氣場，利於家人健康，讓其財運越來越好。不過因為臥室相對比較封閉，帶刺和有毒的植物就不要放進臥室了。

▍5.書房

書房是一個人工作、事業在家中的延伸，易理中代表了家人的智慧與才幹。所以要養一些能夠淨化心靈、催旺運勢的植物，有利於提高家人的專業能力與文化修養，從而改善事業運，使家業興旺發達。

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