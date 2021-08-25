桃園有40所學校輪流投入支援社區疫苗接種站，開學後將全數退場，考量學校疫苗接種站工作人員辛勞，教育局訂定獎勵金辦法，從優給予各校工作人員獎勵。

教育局表示，6月15日起自八德國中等25校開始設立疫苗接種站，學校人員自端午連假起全力協助場地布置、動線規畫、引導民眾、量體溫、替民眾消毒手部等工作，截至8月23日總計有40校支援疫苗接種站工作，有9357人次的教職員工協助，服務超過51萬2592人接種疫苗。

教育局說，為確保每校疫苗接種站都有舒適環境，也補助經費協助學校搭建帳篷、租借冷氣等事宜，號召超過1102人次學校醫事人員，包括護理師、營養師協助支援，減輕學校疫苗接種站人員輪值負擔。

考量學校疫苗接種站工作人員辛勞，教育局訂定「桃園市政府教育局及所屬各級學校執行疫苗接種站獎勵績優有功人員實施計畫」，獎勵類別分為個人及團體，將由教育局及學校設立獎勵評審小組從優核定。

教育局體育保健科長鄭卉玶解釋，個人獎勵員額，以受指派執行疫苗接種站的學校教職員數為計算基礎，獎勵比例不超過20％，每人頒給1000元禮券或商品卡；團體獎勵員額，以受指派執行疫苗接種站的學校數為計算基礎，比例不超過20％，每校頒給5000元禮券或商品卡。

另外，教育局也已擬訂行政獎勵額度，依據各校值勤時段從優核敘疫苗接種站學校校長及工作人員行政獎勵，以此勉勵工作人員。考量開學在即，學校接種站自23日起停止支援，後續將由55處市民活動中心接替服務社區民眾接種疫苗。