《D.P 逃兵追緝令》改編自韓國破千萬點擊次數的網路漫畫。（Netflix提供）

改編自韓國破千萬點擊次數的網路漫畫，創作靈感來自真實故事的《D.P 逃兵追緝令》，即將於本週五透過Netflix在全球震撼上線。劇組25日舉行首爾記者會，導演爆料因為現場布置逼真，在剛開始拍攝的過程當中，很多演員在劇中要報角色階級與姓名時都會忍不住叫成自己本名，彷彿回到現實生活中的真實部隊一樣，聽到這句話的丁海寅立刻承認就是自己，由於剛開拍太緊張了，都會忍不住講成：「二兵，丁海寅」因此吃了不少次NG！」

被問到在拍戲之前是否有做相關準備，具教煥表示自己在本劇開拍的兩年前，某次在與友人吃飯時偶然聽到關於逃兵追緝組的事情，在確定要拍攝本劇之後，也直接去找對方瞭解逃兵追緝組的狀況，因此了解很多相關資訊得到很多的幫助。丁海寅則表示之前雖然知道有這樣的單位，但都只是聽說而已，是透過原著漫畫瞭解了大概，實際拍攝之後才有所瞭解。

丁海寅分享因為導演喜歡一鏡到底的拍攝方式，為了劇中的打鬥橋段，他特別事先接受了三個月的拳擊訓練，堅持不用替身。具教煥則爆笑透露一開始收到劇本時，發現劇本上印著自己的名字，讓他又驚又喜，不斷想著為什麼會印上自己名字，以為是導演特別送上的溫暖，深深打動自己的心，沒想到其實是為了防止劇本外流才特別印上名字，是自己誤會了。

而在《請回答1988》飾演柳俊烈父親的金成昀，這次飾演丁海寅、具教煥的部隊長官，三人也累積出好感情，金成昀搞笑表示想要成為丁海寅的「經常請吃飯的帥氣哥哥」，至於要請吃什麼，金成昀竟回答是白飯！但言下之意其實是要請丁吃家常飯菜一起話家常，表現出疼惜後輩的心情。具教煥則想要給丁海寅「一日約會券」展現彼此的兄弟情，比起物質性的東西，他希望能夠有更具意義的互動，但被問到約會時想做什麼，具教煥爆笑回答：「想一起拍戲！」